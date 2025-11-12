Ричмонд
СМИ: перевозчики Литвы потребовали срочный диалог с Минском

Литовские перевозчики требуют диалога с Беларусью из-за ситуации на границе, угрожая блокировкой дорог.

Источник: Комсомольская правда

Литовские перевозчики требуют от властей срочный диалог с Минском из-за ситуации на границе, пишет БелТА.

Требования начать «хотя бы минимальный дипломатический диалог с Минском» Вильнюсу вынесла литовская Ассоциация автомобильных перевозчиков (LINAVA). В опубликованном официальном заявлении ассоциации сказано, что решение властей Литвы закрыть границу с Беларусью привело к жесткой экономической блокаде перевозчиков. Они требуют, чтобы Вильнюс открыл хотя бы один погранпункт, обеспечил защиту и эвакуацию перевозчиков и подготовил компенсацию потерь.

— Перевозчики злы, водители фур могут заблокировать дороги в Литве и провести другие акции протеста, — предупредил глава LINAVA Эрландас Микенас.

Ассоциации автоперевозчиков Литвы в среду, 12 ноября, проведет съезд, на котором может быть принято решение о блокировке дорог и подобных протестных акциях в стране.

Накануне стало известно, что Литва попросит Беларусь открыть эвакуационные коридоры для фур на границе. Затем Литва вручила дипломату из Беларуси ноту с предупреждением о возможном продлении закрытия границы.