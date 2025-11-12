СМИ: перевозчики Литвы потребовали срочный диалог с Минском

Требования начать «хотя бы минимальный дипломатический диалог с Минском» Вильнюсу вынесла литовская Ассоциация автомобильных перевозчиков (LINAVA). В опубликованном официальном заявлении ассоциации сказано, что решение властей Литвы закрыть границу с Беларусью привело к жесткой экономической блокаде перевозчиков. Они требуют, чтобы Вильнюс открыл хотя бы один погранпункт, обеспечил защиту и эвакуацию перевозчиков и подготовил компенсацию потерь.