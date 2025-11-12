Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор — что обсудили

«Состоялся телефонный разговор президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне», — говорится в сообщении.