Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор — что обсудили

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы республики.
«Состоялся телефонный разговор президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне», — говорится в сообщении.
Особое внимание главы государств уделили сохранению динамики роста товарооборота, продвижению кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе совместных проектов в энергетике, расширению делового сотрудничества регионов и культурно-гуманитарного обмена.
Сотрудничество между регионами России и Узбекистана выросло на 50%.
Также лидеры Узбекистана и России с удовлетворением отметили плодотворные результаты прошедшего 22 октября в Московской области второго заседания Совета регионов Узбекистана и России.
«Отмечена важность результативного проведения предстоящих 3 декабря очередного заседания узбекско-российской Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума», — добавили в пресс-службе.
Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.