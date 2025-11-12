Ричмонд
Президенты Узбекистана и России провели телефонный разговор — что обсудили

Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин рассмотрели вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 12 ноября — Sputnik. Президенты Узбекистана и России Шавкат Мирзиёев и Владимир Путин поговорили по телефону, сообщает пресс-служба главы республики.

«Состоялся телефонный разговор президента республики Узбекистан Шавката Мирзиёева и Президента Российской Федерации Владимира Путина. Были обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития и укрепления узбекско-российских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества в контексте практической реализации договоренностей на высшем уровне», — говорится в сообщении.

Особое внимание главы государств уделили сохранению динамики роста товарооборота, продвижению кооперации в приоритетных отраслях экономики, в том числе совместных проектов в энергетике, расширению делового сотрудничества регионов и культурно-гуманитарного обмена.

Сотрудничество между регионами России и Узбекистана выросло на 50%.

Также лидеры Узбекистана и России с удовлетворением отметили плодотворные результаты прошедшего 22 октября в Московской области второго заседания Совета регионов Узбекистана и России.

«Отмечена важность результативного проведения предстоящих 3 декабря очередного заседания узбекско-российской Межправительственной комиссии и совместного бизнес-форума», — добавили в пресс-службе.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудили график предстоящих мероприятий.