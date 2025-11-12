Ричмонд
Аким Хромтау взят под стражу

Актобе. 12 ноября. КазТАГ — Аким Хромтау Сагындык Шабыкбаев взят под стражу по уголовному делу о взятке, передает КазТАГ.

Источник: КазТАГ

Как подтвердили корреспонденту КазТАГ в пресс-службе суда Актюбинской области в среду, Шабыкбаев взят под арест сроком на два месяца на время следствия.

Шабыкбаев занимает пост акима Хромтау с 2023 года.