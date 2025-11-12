Аким Хромтау взят под стражу

Как подтвердили корреспонденту КазТАГ в пресс-службе суда Актюбинской области в среду, Шабыкбаев взят под арест сроком на два месяца на время следствия.
Шабыкбаев занимает пост акима Хромтау с 2023 года.
Актобе. 12 ноября. КазТАГ — Аким Хромтау Сагындык Шабыкбаев взят под стражу по уголовному делу о взятке, передает КазТАГ.
