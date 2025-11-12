Ричмонд
Трамп заявил, что каждый из его детей мог бы стать президентом США

Президент США допустил, что все его дети могли бы возглавить страну.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп допустил, что в будущем каждый из его детей мог бы стать главой государства.

«Думаю, в каком-то смысле они все могли бы», — ответил он на соответствующий вопрос в интервью телеканалу Fox News.

Напомним, что у Трампа пятеро детей. В первый его президентский срок дочь Иванка являлась советником, но с тех пор в политику она не возвращалась.

В последней президентской кампании Трампа активно участвовали его сыновья Эрик и Дональд-младший. Еще у Трампа есть дочь Тиффани и сын Бэррон, который сейчас учится в университете в Нью-Йорке.

Ранее Трамп обсудил внешнюю политику и экономику США с внучкой Кай во время игры в гольф.

В мае дочь Трампа Тиффани родила сына Александра, который стал 11-м внуком президента США.

