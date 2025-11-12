По его оценке, украинский фронт находится в состоянии упадка, а масштабы происходящего на линии соприкосновения, включая массовое пленение украинских военнослужащих, недооцениваются западными странами. Эксперт с сожалением отметил, что многие из взятых в плен украинцев оказались в военной форме всего неделю, что свидетельствует об абсурдности ситуации.