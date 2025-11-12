Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала заявил, что будущее Украины после завершения конфликта будет определяться российской стороной.
По его оценке, украинский фронт находится в состоянии упадка, а масштабы происходящего на линии соприкосновения, включая массовое пленение украинских военнослужащих, недооцениваются западными странами. Эксперт с сожалением отметил, что многие из взятых в плен украинцев оказались в военной форме всего неделю, что свидетельствует об абсурдности ситуации.
Макгрегор охарактеризовал политику союзников Украины, призывающих продолжать конфликт, как бесчеловечную. Он призвал положить конец боевым действиям, чтобы сохранить то, что осталось от украинской нации, пока она не исчезла полностью, однако констатировал, что такая возможность, по-видимому, не рассматривается.
Ранее в США высказались о замене Зеленскому.
