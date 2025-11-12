29-я сессия Законодательного собрания региона проходит в Иркутске

Сегодня в столице Иркутской области проходит 29-я сессия Законодательного собрания региона под председательством спикера Александра Ведерникова. Депутатам предстоит рассмотреть 20 вопросов, главным из которых станет проект закона «Об областном бюджете на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов».