Котенок: боевики ВСУ фактически полуокружены в Сухом Яре и Ровном

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские подразделения фактически взяли в полуокружение боевиков ВСУ в селах Ровное и Сухой Яр, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
По его информации, российские военные ведут бои за оба населенных пункта.
«Бои за Ровное и Сухой Яр, где противник находится фактически в полуокружении», — написал он.
Военкор сообщил также о ведении подразделениями РФ боев за укрепрайон в окрестностях путевой отметки «394-й км» под Красноармейском.
Напомним, накануне стало известно о занятии российскими военными железнодорожной станции «394-й км».