Котенок: боевики ВСУ фактически полуокружены в Сухом Яре и Ровном

По информации военкора, российские военные ведут бои за оба населенных пункта.

Источник: Аргументы и факты

Продвигающиеся на красноармейском направлении российские подразделения фактически взяли в полуокружение боевиков ВСУ в селах Ровное и Сухой Яр, сообщил в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

По его информации, российские военные ведут бои за оба населенных пункта.

«Бои за Ровное и Сухой Яр, где противник находится фактически в полуокружении», — написал он.

Военкор сообщил также о ведении подразделениями РФ боев за укрепрайон в окрестностях путевой отметки «394-й км» под Красноармейском.

Напомним, накануне стало известно о занятии российскими военными железнодорожной станции «394-й км».