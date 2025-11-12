«Вел себя как подросток»: в США высказались о неожиданном решении Трампа

Эксперт выразил скептическое отношение к возможности реального возобновления ядерных испытаний, отметив, что для их подготовки потребуется около трех лет, тогда как президентские полномочия Трампа истекают в январе 2029 года. Однако Джонсон не исключил полностью такую возможность, напомнив о выходе США в 2019 году из Договора о РСМД.