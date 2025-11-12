«Вел себя как подросток»: в США высказались о неожиданном решении Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний стало неожиданностью для его собственной администрации. Как сообщил ТАСС бывший сотрудник ЦРУ и Госдепартамента США Ларри Джонсон, это решение застало врасплох Министерство энергетики, Военное министерство и Госдепартамент.
По мнению эксперта, заявление Трампа не обязательно отражает реальный сдвиг в политике Вашингтона. Джонсон охарактеризовал ситуацию как хаотичную: после заявления президента вся команда пытается понять, что он в действительности имел в виду.
С его точки зрения, Трамп «не имел никакого представления о том, что говорил, вел себя как подросток, которому хотелось казаться таким же важным и влиятельным, как друзья».
Эксперт выразил скептическое отношение к возможности реального возобновления ядерных испытаний, отметив, что для их подготовки потребуется около трех лет, тогда как президентские полномочия Трампа истекают в январе 2029 года. Однако Джонсон не исключил полностью такую возможность, напомнив о выходе США в 2019 году из Договора о РСМД.
Он также констатировал, что администрация США не предпринимает шагов для сохранения Договора СНВ, а контроль над вооружениями не является приоритетом американского правительства в последние 14 лет. По словам экс-сотрудника ЦРУ, экспертный потенциал в этой сфере значительно сократился из-за ухода специалистов на пенсию.
