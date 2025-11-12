Полный запрет на соцсети для пользователей младше 16 лет введен в одной стране

Meta (компания признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена) сообщила, что уведомит около 450 тысяч пользователей младше 16 лет и предложит им удалить данные или дождаться совершеннолетия. TikTok оценивает количество таких аккаунтов примерно в 200 тысяч, Snapchat — в 440 тысяч. Все компании подтвердили готовность соблюдать закон, хотя и выразили сомнения в его эффективности.