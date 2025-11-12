Полный запрет на соцсети для пользователей младше 16 лет введен в одной стране

С 10 декабря 2025 года в Австралии вступают в силу новые правила, которые ограничат доступ к соцсетям для пользователей младше 16 лет.
Это первый в мире случай, когда возрастное ограничение вводится на государственном уровне сразу для девяти крупнейших платформ — Facebook, Instagram (принадлежат признанной экстремистской компании Meta, ее деятельность на территории России запрещена), TikTok, Snapchat, YouTube, X, Threads, Reddit и Kick. Компании обязаны заблокировать регистрацию подростков и деактивировать уже существующие аккаунты несовершеннолетних.
За нарушение грозят штрафы до 49,5 миллиона австралийских долларов. Контроль поручен комиссару по электронной безопасности (eSafety), который внес эти сервисы в список «возраст-ограниченных».
При этом паспорта или документы проверять не будут: платформы должны использовать собственные технологии, чтобы определять возраст пользователей по поведению и другим сигналам. Исключения предусмотрены для мессенджеров вроде WhatsApp и Discord, а также для образовательных и детских сервисов — например, YouTube Kids и Google Classroom.
Meta (компания признана экстремистской, ее деятельность на территории России запрещена) сообщила, что уведомит около 450 тысяч пользователей младше 16 лет и предложит им удалить данные или дождаться совершеннолетия. TikTok оценивает количество таких аккаунтов примерно в 200 тысяч, Snapchat — в 440 тысяч. Все компании подтвердили готовность соблюдать закон, хотя и выразили сомнения в его эффективности.
Решение Канберры стало итогом поправок к закону об онлайн-безопасности, принятых ещё в ноябре 2024 года. По словам министра связи Аники Уэллс, цель реформы — не «наказать» детей, а заставить соцсети использовать свои технологии для защиты, а не вовлечения подростков.
Нововведение вызвало широкий международный резонанс. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала инициативу Австралии «примером здравого смысла» и призналась, что вдохновлена её опытом. В то же время более 140 учёных и правозащитников предупредили, что слишком жёсткий барьер может лишь подтолкнуть подростков в тень — на менее контролируемые площадки.
Австралия теперь станет тестовой площадкой для проверки того, как глобальные соцсети справятся с возрастными ограничениями. Ошибки и споры неизбежны, но правительство считает, что даже частичное снижение вовлеченности подростков станет шагом к более безопасной онлайн-среде.
