Силы ПВО отразили ночную атаку БПЛА ВСУ над семью регионами России

Системы противовоздушной обороны России в ночь на 12 ноября отразили масштабную атаку беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины.
Согласно официальной сводке Министерства обороны РФ, с 23:00 по московскому времени 11 ноября до 7:00 12 ноября было перехвачено и уничтожено в общей сложности 22 украинских дрона.
Наибольшее количество воздушных целей было нейтрализовано над территорией Ростовской области — 8 единиц, и Ставропольского края — 4 единицы. Также силы ПВО ликвидировали по три БПЛА в Орловской и Брянской областях, два — в Тульской области, и по одному — в Калужской области и Московском регионе.
Ранее сообщалось, что на территории промышленной зоны в Ставропольском крае произошло падение обломков беспилотного летательного аппарата, в результате чего возникло возгорание.
