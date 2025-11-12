Ричмонд
Песков: в Кремле видели приветствие Токаева Трампу

Ранее в ходе саммита «Центральная Азия — США» президент Казахстана назвал Дональда Трампа великим государственным деятелем.

Источник: Аргументы и факты

В Кремле обратили внимание на приветствие президента Казахстана Токаева в адрес Дональда Трампа во время визита в Вашингтон, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Просто очень многие из тех, кто посещает Белый дом, начинают говорить именно так», — отметил он в интервью «Коммерсанту», добавив, что не видит в этом приветствии ничего необычного.

Ранее на саммите «Центральная Азия — США» Токаев назвал Трампа выдающимся государственным деятелем.

