«Дело в наших соседях». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила о готовности Минска вести переговоры с тремя странами ЕС

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Минск готов провести переговоры с тремя странами Евросоюза, пишет РИА Новости.
При этом Эйсмонт заметила, что Беларусь готова вести переговоры с любой страной о нормализации отношений и урегулировании всех сложных ситуаций.
— Дело в данном случае в наших соседях, — прокомментировала она.
Пресс-секретарь белорусского лидера пояснила, что Минск готов к переговорам с тремя странами ЕС, отвечая на вопрос о целесообразности организации переговоров о возобновлении работы закрытых погранпунктов не только на границе с Литвой, но и с Латвией и Польшей.
Также Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью.
Еще Эйсмонт заявила, что Беларусь следит за движением грузов из РФ в Калининград.
И пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала о предстоящей встречи Лукашенко с делегацией из США.
Между тем СМИ сообщили, что перевозчики Литвы потребовали срочный диалог с Минском.