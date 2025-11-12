Ричмонд
«Дело в наших соседях». Пресс-секретарь Наталья Эйсмонт заявила о готовности Минска вести переговоры с тремя странами ЕС

Эйсмонт сказала, что Беларусь готова провести переговоры с тремя странами ЕС.

Источник: Комсомольская правда

Пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Минск готов провести переговоры с тремя странами Евросоюза, пишет РИА Новости.

При этом Эйсмонт заметила, что Беларусь готова вести переговоры с любой страной о нормализации отношений и урегулировании всех сложных ситуаций.

— Дело в данном случае в наших соседях, — прокомментировала она.

Пресс-секретарь белорусского лидера пояснила, что Минск готов к переговорам с тремя странами ЕС, отвечая на вопрос о целесообразности организации переговоров о возобновлении работы закрытых погранпунктов не только на границе с Литвой, но и с Латвией и Польшей.

Также Эйсмонт озвучила подробности о предстоящих переговорах с Литвой о работе КПП на границе с Беларусью.

Еще Эйсмонт заявила, что Беларусь следит за движением грузов из РФ в Калининград.

И пресс-секретарь Наталья Эйсмонт сказала о предстоящей встречи Лукашенко с делегацией из США.

Между тем СМИ сообщили, что перевозчики Литвы потребовали срочный диалог с Минском.

