В ЕЦБ оценили последствия пошлин США для европейской экономики

Кохер: пошлины Трампа не нанесли экономике Европы ожидаемого ущерба.

Источник: Reuters

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Пошлины, введённые президентом США Дональдом Трампом, нанесли экономике Европы меньший ущерб, чем ожидалось, заявил член управляющего совета Европейского центрального банка Мартин Кохер.

«Мы не увидели сильного снижения темпов роста и инфляционных последствий торговых конфликтов, как ожидалось в марте и апреле», — заявил Кохер в интервью изданию Pollitico, говоря о последствиях пошлин США.

Тем не менее, как пишет газета, Кохер предостерёг от самонадеянности, заявив, что нынешние американские пошлины являются самыми высокими с 1930-х годов и «окажут влияние на мировую экономику».

«Сложность заключается в том, чтобы оценить, проявилась ли уже большая часть последствий торговых конфликтов или же мы увидим, как они просачиваются в экономику в течение следующих нескольких месяцев, а возможно, и лет… Я убеждён, что со временем мы увидим ещё больше последствий, но сложно сказать, будут ли они иметь инфляционный или, скорее, дезинфляционный характер в еврозоне», — добавил он.

