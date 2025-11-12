Ричмонд
Над Россией ликвидировали 22 БПЛА. Военная операция, день 1358-й

Ночью средства ПВО ликвидировали 22 украинских беспилотника над Ростовской, Орловской, Брянской, Тульской, Калужской областями, над Ставропольским краем и над Московским регионом. ВС РФ выбили ВСУ из лесополосы у Северска ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко. Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле и неких «провокациях», пишет The Times. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Источник: Газета.Ру

09:23 Американский лидер Дональд Трамп разочарован неспособностью завершить конфликт на Украине, пишет журнал The Atlantic.

09:19 Сотрудники ФСБ предотвратили покушение на митрополита Тихона Шевкунова, его собирались взорвать двое мужчин по заданию украинских спецслужб, чтобы сорвать возможные переговоры между Россией и США по урегулированию украинского конфликта.

09:16 Мэр Киева Виталий Кличко в интервью Politico призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки личного состава в рядах ВСУ.

08:59.

08:56 ⚡️В ВС РФ создали войска беспилотных систем — ТАСС.

08:40 По данным Reuters, в Болгарии хватит бензина только на один месяц из-за санкций США против «Лукойла». У страны есть еще запасы сырой нефти за границей, но их нужно импортировать.

08:34 ❗️Российские военнослужащие штурмовых подразделений 15-й мотострелковой бригады «Черные гусары» получили 10 млн рублей за первое уничтожение американского танка Abrams, деньги им передал актер Иван Охлобыстин. Об этом режиссер рассказал ТАСС.

08:25 Замминистра иностранных дел Украины Сергей Кислица обвинил российскую делегацию в попытках сорвать переговоры в Стамбуле и заявил о неких «провокациях», пишет The Times. По словам Кислицы, представители России якобы игнорировали конкретные шаги к миру, отрицали существование отдельной украинской идентичности и предлагали создавать группы в мессенджерах ради «иллюзии прогресса».

08:22.

08:18 ВС РФ заняли позиции ВСУ и выбили противника из лесополосы у Северска ДНР, что поможет в наступлении на город, рассказал ТАСС Андрей Марочко.

08:16 Российские военнослужащие ликвидировали пункт дислокации иностранных наемников около Глыбного в Сумской области, выяснило РИА Новости.

08:03 ⚡️По данным Минобороны, ночью средства ПВО ликвидировали 22 украинских беспилотника: восемь над Ростовской областью, четыре над Ставропольским краем, три над Орловской областью, три над Брянской, два над Тульской, один над Калужской, один над Московским регионом.

08:00 «Газета.Ru» начинает онлайн-трансляцию событий, которые произошли за 1347-й день военной операции на Украине.

