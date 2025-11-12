Царев: бойцы РФ теснят солдат ВСУ в квартале Восточный и на юге Мирнограда

Продвигающиеся в Мирнограде российские военные теснят украинских боевиков в квартале Восточном и на юге города, сообщил в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.
«В Димитрове (Мирноград — прим. ред.) наши штурмовики теснят ВСУ в южной части города и в квартале Восточный», — написал он.
Экс-парламентарий сообщил о пресечении российскими бойцами попытки военнослужащих противника выйти из Мирнограда в сторону поселка Новоэкономическое.
Царев упомянул также об интенсивных боях на рубеже Родинское-Федоровка и проведении российскими военными зачистки территории к северу от Котлина.
Ранее были опубликованы кадры уничтожения трехтонной бомбой пункта дислокации боевиков одного из подразделений ВСУ в Мирнограде.