Ещё одна страна отказалась делиться разведданными с США из-за ракетных ударов

«Правоохранительным органам всех уровней предписано приостановить любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности. Эта мера будет действовать до тех пор, пока продолжаются ракетные атаки на суда в Карибском море. Борьба с наркотиками должна быть подчинена правам человека», — написал Петро.
Ранее Life.ru сообщал, что Великобритания прекратила обмен разведданными с Штатами. Причиной такого решения стали американские атаки на суда. Долгое время британские спецслужбы активно помогали Вашингтону в отслеживании подозрительных морских целей, что способствовало успешному перехвату этих судов Береговой охраной США.
