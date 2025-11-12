Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что будущее Украины после завершения конфликта будет определяться российскими властями.
Эксперт отметил, что ситуация для Украины критическая, и многие на Западе не осознают всей серьёзности происходящего. Он обратил внимание на большое количество пленных украинских солдат. Макгрегор также заявил, что после завершения конфликта всё будет так, как решат российские власти.
«Должно быть наоборот, человечество должно положить этому конец. Мы должны спасти то, что осталось от так называемой украинской нации, пока она совсем не исчезла. Но, кажется, никто не рассматривает такую возможность», — отметил Макгрегор.
Ранее полковник Макгрегор заявил, что Владимиру Зеленскому стоит быть осторожным, потому что он стал помехой для России на пути урегулирования украинского кризиса.