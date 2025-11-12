Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макгрегор: РФ будет решать, как сложится судьба Украины после конфликта

Ситуация для Украины критическая, отметил бывший советник главы Пентагона.

Источник: Аргументы и факты

Бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что будущее Украины после завершения конфликта будет определяться российскими властями.

Эксперт отметил, что ситуация для Украины критическая, и многие на Западе не осознают всей серьёзности происходящего. Он обратил внимание на большое количество пленных украинских солдат. Макгрегор также заявил, что после завершения конфликта всё будет так, как решат российские власти.

«Должно быть наоборот, человечество должно положить этому конец. Мы должны спасти то, что осталось от так называемой украинской нации, пока она совсем не исчезла. Но, кажется, никто не рассматривает такую возможность», — отметил Макгрегор.

Ранее полковник Макгрегор заявил, что Владимиру Зеленскому стоит быть осторожным, потому что он стал помехой для России на пути урегулирования украинского кризиса.