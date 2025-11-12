Ричмонд
В Челябинской области пройдут первые из 27 выборов мэра

В пятницу, 14 ноября, состоятся выборы главы Локомотивного городского округа Челябинской области. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в городском собрании депутатов. Это будут первые из 27 выборов глав муниципалитетов, которые пройдут до конца года.

Александр Мордвинов может стать мэром Локомотивного в четвертый раз.

«По итогам проведенного конкурса до выборов допущено два кандидата. Это действующий глава Александр Мордвинов и бухгалтер Антон Мастюк. Системный администратор Вадим Эссерт необходимого для участия в голосовании количества баллов не набрал», — сообщила технический секретарь конкурсной комиссии Екатерина Михайлова.

Заседание горсобрания, на котором депутаты выберут главу на пятилетний срок, состоится 14 ноября. В собрании 12 депутатов, 11 из которых представляют «Единую Россию». Секретарем местного отделения этой партии является мэр Александр Мордвинов.

Мордвинову 68 лет, он майор запаса. С 1997 по 2010 годы он руководил горсобранием, затем трижды — в 2010, 2015 и 2020 годах избирался главой Локомотивного.

Выборы мэра Локомотивного — первые в череде выборов глав 27 глав городов и муниципальных округов, которые пройдут в регионе до конца года. Это четыре города — Кыштым, Локомотивный, Усть-Катав и Южноуральск, а также 23 бывших района, ставших муниципальными округами.

Помимо Локомотивного, конкурс по отбору кандидатур на пост главы состоялся в Кунашакском муниципальном округе. Из четырех кандидатов до голосования комиссия допустила троих. 12 ноября аналогичный конкурс пройдет в Карталинском муниципальном округе.

