Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Сирии выразил надежду на поддержку России в Совбезе ООН

Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа заявил, что республика рассчитывает на голос и поддержку России в Совете Безопасности ООН. В интервью The Washington Post он отметил, что у стран есть общие интересы.

Источник: Life.ru

«Мы нуждаемся в России, поскольку она является постоянным членом Совета Безопасности. Мы нуждаемся в том, чтобы по некоторым вопросам она голосовала на нашей стороне», — сказал глава государства.

Аш-Шараа подчеркнул, что Москва и Дамаск имеют общие стратегические интересы и выразил надежду на дальнейшее укрепление отношений. При этом он добавил, что «вопрос Башара Асада проблематичен для России и наших отношений с ней», но сирийская сторона «сохраняет право призывать к привлечению Асада к ответственности».

Напомним, Асад с семьёй бежал из Сирии в конце 2024 года, когда вооружённые оппозиционные группы захватили столицу. Башар Асад ушёл с поста президента и нашёл убежище в России. Ранее глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что Башар Асад и его семья находятся на территории РФ по гуманитарным причинам — им угрожала расправа на родине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о выдаче Асада.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Сирия: постоянно воюющая страна на Ближнем Востоке, у которой с РФ сложились особые отношения
Государство на восточном побережье Средиземного моря, Сирия — уникальное место, где наслоились друг на друга античное наследие, османская история и современная ближневосточная этика. Собрали главные факты об этой непростой стране.
Читать дальше