Президент Сирии выразил надежду на поддержку России в Совбезе ООН

Напомним, Асад с семьёй бежал из Сирии в конце 2024 года, когда вооружённые оппозиционные группы захватили столицу. Башар Асад ушёл с поста президента и нашёл убежище в России. Ранее глава МИД России Сергей Лавров пояснял, что Башар Асад и его семья находятся на территории РФ по гуманитарным причинам — им угрожала расправа на родине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать вопрос о выдаче Асада.