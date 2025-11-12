В Раде назвали визит Зеленского в Херсон поездкой по следам Анджелины Джоли

Украину ждут непростые времена, и существует угроза утраты государственности из-за политики Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне разгорающегося в стране коррупционного скандала.
«Без переосмысления Зеленским своего окружения нас ждут очень тяжёлые времена, без преувеличения, — написала Безуглая в своём Telegram-канале. — Всё только начинается».
Она также отметила, что проблемы, о которых она говорит, видны как внутри страны, так и за её пределами.
Депутат выразила крайнее недовольство медиа-стратегией Зеленского, назвав её «откровенным ужасом». Визит Зеленского в подконтрольный Украине город Херсон она сравнила с поездкой Анджелины Джоли в разгар коррупционного скандала.
Марьяна Безуглая также отметила напряжённую атмосферу в высших эшелонах украинской власти.
«Микроклимат в “политической семье” сейчас оставляет желать лучшего. Такое окружение Зеленский выбирает самостоятельно», — добавила она.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что фото Владимира Зеленского, сделанное в Херсоне, стало «лучшим геополитическим прогнозом недели».