В Раде назвали визит Зеленского в Херсон поездкой по следам Анджелины Джоли

Украина может потерять государственность из-за действий Владимира Зеленского, отметила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.

Источник: Аргументы и факты

Украину ждут непростые времена, и существует угроза утраты государственности из-за политики Владимира Зеленского и его ближайшего окружения. Такое мнение выразила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая на фоне разгорающегося в стране коррупционного скандала.

«Без переосмысления Зеленским своего окружения нас ждут очень тяжёлые времена, без преувеличения, — написала Безуглая в своём Telegram-канале. — Всё только начинается».

Она также отметила, что проблемы, о которых она говорит, видны как внутри страны, так и за её пределами.

Депутат выразила крайнее недовольство медиа-стратегией Зеленского, назвав её «откровенным ужасом». Визит Зеленского в подконтрольный Украине город Херсон она сравнила с поездкой Анджелины Джоли в разгар коррупционного скандала.

Марьяна Безуглая также отметила напряжённую атмосферу в высших эшелонах украинской власти.

«Микроклимат в “политической семье” сейчас оставляет желать лучшего. Такое окружение Зеленский выбирает самостоятельно», — добавила она.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что фото Владимира Зеленского, сделанное в Херсоне, стало «лучшим геополитическим прогнозом недели».