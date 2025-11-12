FT узнала о попытке советника Стармера наладить канал связи с Россией

Один из британских чиновников в разговоре с FT не стал отрицать, что Пауэлл предпринимал подобную попытку. Он добавил, что в последние месяцы советник Стармера не разговаривал с Ушаковым, в том числе во время саммита Трампа с Путиным на Аляске 15 августа. В канцелярии британского премьера отметили, что диалог с российским правительством ведется регулярно, в том числе через посольство в Москве.