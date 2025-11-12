Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев: на Киевщине под удар попали полигон и тренировочный центр ВСУ

По данным координатора подполья, в результате удара уничтожены иностранные инструкторы.

Источник: Аргументы и факты

В Киевской области нанесены удары по полигону и тренировочному центру ВСУ, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, под удар попали объекты противника в окрестностях городов Богуслав и Белая Церковь.

«Прилетело на полигон и в тренировочный центр, среди погибших есть иностранные инструкторы», — написал координатор подполья.

Точных данных о потерях противника в результате ударов нет.

Ранее сообщалось о попадании под удар группы военнослужащих Главного управления МО Украины в запорожском селе Приморское.