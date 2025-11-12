Лебедев: на Киевщине под удар попали полигон и тренировочный центр ВСУ

В Киевской области нанесены удары по полигону и тренировочному центру ВСУ, сообщил в среду в своем Telegram-канале координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
По его данным, под удар попали объекты противника в окрестностях городов Богуслав и Белая Церковь.
«Прилетело на полигон и в тренировочный центр, среди погибших есть иностранные инструкторы», — написал координатор подполья.
Точных данных о потерях противника в результате ударов нет.
Ранее сообщалось о попадании под удар группы военнослужащих Главного управления МО Украины в запорожском селе Приморское.