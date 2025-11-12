Что сказал Радий Хабиров на Прямой линии-2025. Главное

Про атаки дронов и отключения интернета.
Мы становимся достаточно системным объектом для террористических атак и они становятся более частыми. Ничто нам не даёт поводов говорить о том, что это остановится. Мы умеем им противостоять. Многие предприятия обложились металлическими сетками и лесами, которые задерживают дрон. Во-вторых, благодаря Министерству обороны, у нас есть система радиолокационного отслеживания, и мы точно знаем, когда, что и откуда к нам летит. Мы располагаем «Панцирями», наиболее эффективным способом уничтожения. Мы располагаем зенитными орудиями, то есть тоже достаточно. Мы располагаем автоматическим оружием, пулемётами, автоматами и гладкоствольным оружием. Несмотря на атаки, все предприятия работают.
В случае когда объявляется беспилотная опасность, мы все оказываемся без интернета, без сотовой связи и так далее. С этим надо свыкнуться. И это надо понимать, что СВО — это не то, что где-то там далеко за 2000 километров. Это в том числе и здесь, и мы тоже участники этих событий. Мы никого не оставим в беде с этой ситуацией, мы никогда не поступим легкомысленно, если будут угрозы людям.
Про деньги в бюджете.
2026 год для республики в плане наших возможностей будет худшим годом, потому что мы входим с самым большим дефицитом бюджета. Понятно, что некоторые моменты у нас будут отодвигаться.
В обществе есть консенсус, что главной задачей для нас всех является поддержка специальной военной операции. Он проявляется в больших управленческих решениях на уровне республики и в изготовлении маскхалатов и масксетей в какой-то маленькой деревне. Сложно другое, что в этом году на меры поддержки СВО мы уже выделили 26 миллиардов, нам нужно 32 миллиарда. Происходит разрыв между нашими возможностями и тем, что необходимо.
Давайте не будем приукрашивать, мы со СВО выйдем израненные. Но ничего, Россия не раз выходила из таких драк и потом быстро зализывала. Может, это нам поможет демографию республики решить, как было после Великой Отечественной войны?
Все будет хорошо. Мы не видим оснований для того, чтобы делать какие-то катастрофические прогнозы. Я выступаю не психоаналитиком, который пытается людей успокоить. Мы опираемся на совершенно конкретные факты и вещи. Все макроэкономические показатели нашей республики в достаточно хорошем тонусе и в развитии. Это дает нам возможность крепко стоять на ногах и выполнять все социальные обязательства. Мы живы, мы развиваемся, но надо будет много работать.
Про ремонт дорог.
Большой ущерб нашим дорогам наносит транспорт, который возит грузы с превышением допустимых размеров. Ущерб от этого страшный. В республике уже работают 11 станций весового контроля. Я поставил задачу — заставить точки с «узкими горлышками», откуда возят, станции весового контроля платить штраф до 400 тысяч рублей. От этих станций мы собираем до миллиарда рублей в республиканский бюджет. Эти деньги идут в дорожный фонд.
Нас часто критикуют, что мы установили много камер на дорогах. Мы это сделали для того, чтобы порядок был на дорогах. Летают же, убиваются. Наша республика всегда была в красной зоне по количеству погибших на дорогах. Сейчас эту ситуацию более-менее стабилизировали, но нарушений много. Штрафы, а это порядка трех миллиардов рублей, тоже идут в дорожный фонд и мы опять же отправляем на дороги. У нас нет цели штрафами людей измучить. Ездите нормально, и не будет штрафов.
Про цирк и театр.
Деньги на цирк — это федеральное финансирование, предполагается распределение в 2026, 2027, 2028 годах. То есть если мы эффективно отработаем все бюрократические процессы, то в 2026 году мы можем приступить к реконструкции. Вы, наверное, помните, что с проблемой цирка я обращался к президенту. Поэтому у нас есть такое надежное основание, и президент нас поддержал. Надежное основание, что цирк, наконец, мы все-таки сделаем.
Другая задача, которая стоит перед нам, это ремонт Русского драматического театра. Это тоже тема федерального финансирования, потому что сумма там достаточно большая — до полутора-двух миллиардов рублей.
Про длинные планы.
Чиновники высокого уровня должны всегда себя одергивать, чтобы планирование не становилось мечтанием. Мир настолько турбулентный, что делать какие-то долгосрочные прогнозы достаточно сложно. Поэтому программу «Башкортостан-2030» мы по сути разбили на очень простые вещи. Что конкретно мы должны построить, какое количество школ, ученических мест ввести, какие больные проблемы республики порешать, какой рост инвестиций обеспечить.
Про вандалов.
Когда человек видит, что что-то меняется к лучшему, наводится порядок во дворах, латаются ямы, делаются парки, у человека вырабатываются привычка не ломать это, а у общества появляется иммунитет от вандализма. Общество уже не просто равнодушно проходит мимо, а начинает само рефлексировать на эту тему и, соответственно, противостоять этому.
Про слухи об отставке премьер-министра.
Это наш национальный российский обычай или, как хотите, башкирский, кого-то все время провожают. То меня провожают, но, видимо, когда там надоедает это все, идет отторжение, начинают провожать Андрея Геннадьевича. Вообще, я уже как-то говорил, провожание кого-либо — это вот такой политтехнологический процесс, который направлен на дестабилизацию. Назаров — один из очень эффективных членов нашей команды. Человек работает и меня устраивает, и мне кажется, и правительство устраивает.
О продаже «Башспирта».
Сам факт продажи имущества — это нормальный процесс, но вы же не продаете то, что вам нужно и дает прибыль. «Башспирт» был интересен продажей несколько лет назад, когда о нем были разговоры о том, что чуть ли не банкротство идет, а сейчас он в пятерке производителей крепкого алкоголя и единственный из крупных предприятий, который в этом году увеличил продажи. Прибыль появилась, эффективно работают, зарплаты увеличены, появляются новые ниши. Я это связываю, всегда же люди решают, с достаточно эффективным менеджментом, который возглавлял Раиф Рамазанович. Он, кстати, и сейчас возглавляет, потому что я его, разумеется, не увольняю. Не вижу необходимости продавать предприятие, потому что оно начало приносить прибыль.
Про колледжи.
Мы очень далеки от того, чтобы закрывать колледжи. Наоборот, мы их сохраняем, ведь это, наверное, главный партнер наших промышленных и сельхозпредприятий, живой экономики. У нас большая сеть — 92 колледжа. Они все в разном состоянии. Где-то, которые остались на уровне советских ПТУ, в ужасном состоянии, а некоторые уже флагманы среднего профессионального образования. Но в ряде городов мы соединяем колледжи в один большой учебный комплекс. Это дает аккумуляцию сил, сокращение административных расходов: один директор, одна бухгалтерия и так далее.
Про памятник Салавату Юлаеву.
Слава богу, как говорится, мы начали эту работу. У нас есть проект, у нас есть партнер, у нас есть Академия художеств Российской Федерации, которая ведет профессиональное сопровождение, у нас есть деньги и у нас есть консенсус в обществе, что надо этот памятник снять, отреставрировать и поставить обратно.
Мы спешить не будем, там достаточно большой объём работы. И мы ещё бы хотели сразу немножко обновить территорию вокруг. Там достаточно всё неплохо, но если уж мы памятник делаем, то и с постаментом нужно привести в порядок, и красоту вокруг навести. Поэтому план у нас такой — октябрь 2027 года.
Про «Башкиравтодор».
«Башкиравтодор» доставил нам всем достаточно серьёзную головную боль. Предприятие в сложном состоянии находится, но оно в значительно лучшем состоянии, чем в прошлом году. У нас есть понимание, как его вытащить. Нам еще очень большую подножку поставила попытка рейдерского захвата предприятия. Мы отбились. Знаете, я думал, такие вещи бывают только в 90-е годы. Спасибо, деятельную поддержку оказало управление ФСБ и прокуратура. Мы эту историю оставлять не будем. Тех, кто этим занимался, я буду «догонять».
Про участников СВО во власти.
«Герои Башкортостана» — это наша история, которая направлена на то, чтобы мы людей, которые прошли специальную военную операцию и которые обладают особыми качествами, поскольку они воевали, призвать на государственную службу, потому что наша работа тоже называется службой. Нам нужны люди решительные, разумные, нам нужны люди-патриоты, которые любят свою страну, нам нужны люди принципиальные. Эти все качества, они есть у людей, которые прошли через горнило войны.
Но есть проблема. Вот Оскар Ситдиков, он на высокой должности, он помощник Главы республики — у него должность министра республики. Но я могу сказать, что, когда он служил в разведке, он получал больше, чем мы сейчас получаем. Не все станут министрами, кто-то уйдет в бизнес или народное хозяйство, это нормально, но все равно человек, который получит качественную подготовку.
Ко мне в администрацию приходят люди, прошедшие СВО. Начальник управления по общественно-политическим проектам — Ильмир Аглиуллин работает, еще двое оформляют документы. Я буду окружать себя такими людьми. Это правильно. Я не говорю, что все предыдущие плохие. Я говорю о том, что в любом действии всегда нужно что-то делать новое, чтобы в этом конкурентном мире добиться успеха.
Про нового главу митрополии.
У меня еще не было встречи с новым руководителем Башкортостанской митрополии Филаретом, мы только о ней договариваемся. Я видел его анкету, он глубоко образованный, окончил МИФИ, такой человек с прекрасным серьезным образованием. Я думаю, что мы так же, как и с Никоном, выстроим прекрасные отношения, нам делить нечего. Мы одно дело всегда делаем со всеми конфессиями. Я жду этой встречи, и она произойдет.
Владыка Никон очень глубокий, очень добрый человек, я считаю, что для Башкортостана действительно много сделал. Он пользуется очень большим уважением, с таким теплом к нему все относятся, поэтому за его службу спасибо огромное. Он остается с нами, как наш духовный пастырь, как человек, к которому можно всегда прийти, посоветоваться.
Про инвестиции РМК.
Нам удалось сгладить естественные переживания людей и защитить их от людей, у которых была задача дестабилизировать ситуацию в республике. Сейчас компания получит подтверждение об объемах месторождения и приступит к следующему этапу — непосредственное вхождение на территорию для разработки. Работа будет идти под нашим контролем, не допустим загрязнения ни рек, ни озер, и РМК не зайдет на территорию Крыктытау.
Про кланы.
Я не принадлежу ни к какому клану, я служу президенту страны и народу республики. Это дает мне возможность спокойно работать. Потому что мне не надо суетиться ни перед кем и ни под чем. Я действую в интересах республики, и всё. А если у меня возникают какие-то проблемы, я обращаюсь к президенту и всегда получаю поддержку.
Про фейки и вбросы.
Фейки и вбросы — это тоже, скажу, часть нашей жизни, и с этим нам придётся жить. Это часть большой информационной войны, которая ведётся. Надо хорошо воевать в этой войне. Нам тоже надо воевать, нам тоже надо учиться и противостоять этому. Сейчас война — это не война мускулов, это война интеллектов.
Про мечеть «Ар-Рахим».
Фасадные работы в мечети «Ар-Рахим», начатые в этом году, планируется закончить в 2026 году. Есть план, согласно которому в следующем году планируется запуск отопления и начало внутренних работ. Есть вопросы и по земле, к примеру, часть стилобата прошла по участку, находящемуся в федеральной собственности. Срок моих полномочий истекает в 2029 году. Конечно, я хочу достроить мечеть. Но это все также вопрос финансов. Если будет стоять выбор, на дроны нашим бойцам направить 48 млн внебюджетных средств ежемесячно или на строительство, ответ, думаю, очевиден. Конечно, помощь пойдет нашим бойцам во имя спасения их жизней.
Про культурные инициативы.
День национального костюма, День танца, День курая, День эпоса «Урал-батыр», фестиваль «Башкорт аты». Это не фрагментарная история, это часть государственной политики, которую мы проводим. Сохранение традиций, сохранение особенностей, наций, языка, культуры, народов. Это очень важный элемент той работы по межнациональному согласию, дружбе, межконфессиональному и так далее. Посмотрите, с каким удовольствием в День национального костюма, мы его уже два раза в год проводим, люди селфи делают и выкладывают, кто в чем, как говорится, кто в вышиванке, кто еще в чем-то и так далее.
О вахтовиках.
Мы провели большую работу. По линии Министерства труда у нас была программа «Башкирская вахта». Мы ребятам показывали, значит, мы организовали встречи с менеджментом предприятий, которые готовы брать. Какая-то часть небольшая ушла, какая-то часть осталась — это вот такой процесс. На мой взгляд, это такая довольно сложная история — разлучаться с семьей, уезжать, условия севера, но люди принимают такое решение, подчеркивая — зарплата. Такую зарплату мы не можем дать, поэтому, мне кажется, вот в каком-то определенном будущем мы будем иметь ситуации, когда люди будут ездить. Они привыкли к этому и будем с этим, как говорится, жить. И хорошо, когда человек зарабатывает, строит семью, строит квартиру. У нас, кстати, большое индивидуальное жилищное строительство благодаря тому, что вахтовики зарабатывают, и вкладывают, и покупают жилье.
Про наставников.
В жизни были такие люди, к которым я прислушивался и чьё мнение мне было дорого. Это врач Виль Мамилович Тимербулатов, писатель Михаил Андреевич Чванов, у меня были очень теплые отношения с Мустаем Каримом. А так, знаете, не то что наставник, всегда же смотришь по сфере своей деятельности. Мне очень интересно, как работает Сергей Семенович Собянин. Вот он и старше, вот его можно назвать своим наставником, потому что я учусь у него и смотрю, ну посмотрите, Москва какая красивая!
Где жить после полномочий.
Я там не отношу себя к «варягам», я таковым не являюсь. Поэтому, если ситуация будет складываться благоприятно для такой возможности, то, наверное, мы останемся здесь после того, как завершится срок моих полномочий. У нас квартира в Москве и там достаточно комфортно, а здесь живу на государственной даче и в государственном доме. Поэтому пока присматриваю себе квартиру и куплю скоро.
Что еще интересного сказал Глава:
— Республика подала заявку и приложение, которое используют родители детей с сахарным диабетом для контроля состояния ребенка, могут внести в разрешенный список приложений и оно будет работать даже при ограничениях мобильного интернета. Минцифры федеральное декларировало, что есть такая возможность.
• Мы договорились с Уральской горно-металлургической компанией, что они построят Дом культуры в Акъяре. Компания его уже проектирует. Наша задача в следующем году войти в строительство. Если какая-то крупная компания разрабатывает природные ресурсы на территории, она должна здесь проявить свою социальную ответственность.
• Я написал ходатайство о присвоении участнику СВО Азамату Муллашеву звания Герой России. Он совершил подвиг, там целая цепь событий, когда он спасал погибших на поле боя. Он их не бросал, он их тащил. Это даже физически невозможно. К сожалению, сам во время этих боевых действий потерял ногу и сейчас находится дома на лечении. Он достоин, я вот точно говорю, он достоин этого высокого звания и постараемся, чтобы это было.
• Долгие годы из чиновников рисовали адовые создания. Все коррупционеры, жулики, бездельники и так далее. Мы, чиновники, — отражение общества, и у нас огромное количество очень славных людей работает, достойных людей, с которыми и в разведку можно пойти. Но мы отражение общества, и среди нас тоже есть негодяи. От таких нужно избавляться и мы с этой задачей потихонечку справляемся.
• Путешествие, в моем понимании, это важнейшая часть укрепления семьи. Потому что едешь в машине, дети разговаривают, ты с супругой разговариваешь, какие-то вещи обсуждаешь, такой досуг на дорогу.
• Иногда надо просто сказать НЕТ, потому что это честно.