Что сказал Радий Хабиров на Прямой линии-2025. Главное

Сам факт продажи имущества — это нормальный процесс, но вы же не продаете то, что вам нужно и дает прибыль. «Башспирт» был интересен продажей несколько лет назад, когда о нем были разговоры о том, что чуть ли не банкротство идет, а сейчас он в пятерке производителей крепкого алкоголя и единственный из крупных предприятий, который в этом году увеличил продажи. Прибыль появилась, эффективно работают, зарплаты увеличены, появляются новые ниши. Я это связываю, всегда же люди решают, с достаточно эффективным менеджментом, который возглавлял Раиф Рамазанович. Он, кстати, и сейчас возглавляет, потому что я его, разумеется, не увольняю. Не вижу необходимости продавать предприятие, потому что оно начало приносить прибыль.