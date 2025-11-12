Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России объявили о создании нового рода войск: на чем он специализируется

В Вооруженных силах России созданы войска беспилотных систем.

В Вооруженных Силах Российской Федерации завершилось создание нового рода войск — войск беспилотных систем. Об этом в интервью военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу заявил заместитель начальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.

Офицер сообщил, что для нового рода войск уже определена организационно-штатная структура и назначен начальник беспилотных систем. По его словам, органы военного управления созданы по всей территории страны.

«Сформированы штатные полки и другие подразделения», — добавил Иштуганов.

Он также рассказал, что боевая работа подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и координируется с другими подразделениями группировок войск. Это позволяет эффективно интегрировать беспилотные комплексы в общую систему управления силами и средствами на поле боя.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что войска России, действуя в зоне спецоперации, защищают себя и страну. Их работа помогает укрепить безопасность на долгие годы.