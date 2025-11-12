В России объявили о создании нового рода войск: на чем он специализируется

В Вооруженных Силах Российской Федерации завершилось создание нового рода войск — войск беспилотных систем. Об этом в интервью военному корреспонденту KP.RU Александру Коцу заявил заместитель начальника войск беспилотных систем полковник Сергей Иштуганов.
Офицер сообщил, что для нового рода войск уже определена организационно-штатная структура и назначен начальник беспилотных систем. По его словам, органы военного управления созданы по всей территории страны.
«Сформированы штатные полки и другие подразделения», — добавил Иштуганов.
Он также рассказал, что боевая работа подразделений беспилотных систем ведется по единому плану и координируется с другими подразделениями группировок войск. Это позволяет эффективно интегрировать беспилотные комплексы в общую систему управления силами и средствами на поле боя.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что войска России, действуя в зоне спецоперации, защищают себя и страну. Их работа помогает укрепить безопасность на долгие годы.