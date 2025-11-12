Никитин отметил успехи Нижегородской области в модернизации госуправления

По его словам, в области ведется последовательная и системная работа по развитию управленческих компетенций. Одним из ключевых шагов стало создание в прошлом году Центра обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».
«Здесь, как в очном, так и в дистанционном формате, уже прошли обучение свыше 20 тысяч молодых специалистов со всех уголков России», — отметил Никитин.
Глава региона также обратился к участникам IV Всероссийского форума «ГосСтарт» (12+), который начал свою работу 11 ноября на территории Нижегородской ярмарки. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».
«Форум, зародившийся именно в Нижегородской области, сегодня объединил представителей из 80 субъектов страны. Мы умеем уверенно запускать важные инициативы! Благодарю Росмолодежь за плодотворное сотрудничество и желаю всем участникам успешной и содержательной работы», — подчеркнул губернатор.
Ранее сообщалось, что управленцы из Нижнего Новгорода вошли в состав «Команды России».