Никитин отметил успехи Нижегородской области в модернизации госуправления

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поделился в своем телеграм-канале достижениями региона в сфере совершенствования государственного управления.

Источник: НИА-Нижний Новгород

По его словам, в области ведется последовательная и системная работа по развитию управленческих компетенций. Одним из ключевых шагов стало создание в прошлом году Центра обучения государственных и муниципальных служащих «ГосСтарт».

«Здесь, как в очном, так и в дистанционном формате, уже прошли обучение свыше 20 тысяч молодых специалистов со всех уголков России», — отметил Никитин.

Глава региона также обратился к участникам IV Всероссийского форума «ГосСтарт» (12+), который начал свою работу 11 ноября на территории Нижегородской ярмарки. Мероприятие реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

«Форум, зародившийся именно в Нижегородской области, сегодня объединил представителей из 80 субъектов страны. Мы умеем уверенно запускать важные инициативы! Благодарю Росмолодежь за плодотворное сотрудничество и желаю всем участникам успешной и содержательной работы», — подчеркнул губернатор.

Ранее сообщалось, что управленцы из Нижнего Новгорода вошли в состав «Команды России».