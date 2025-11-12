Российские военнослужащие 15-й мотострелковой бригады «Чёрные гусары» получили обещанную премию от Ивана Охлобыстина за уничтожение американского танка Abrams в зоне специальной военной операции. Об этом артист рассказал в интервью «ТАСС».
О выплате награды в размере 10 миллионов рублей Охлобыстин объявил ещё в феврале. По его словам, деньги бойцам уже переданы — сначала 5 миллионов, затем ещё столько же. Награду разделили между участниками штурмовых подразделений, которые первыми уничтожили Abrams.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что именно военнослужащие 15-й отдельной мотострелковой бригады подбили американский танк на Авдеевском направлении.
Уточняется, что танк M1 Abrams — основной боевой танк армии США, производящийся с 1980 года и стоящий на вооружении нескольких стран. По данным журнала Military Watch Magazine, украинские танковые батальоны испытывают серьёзный дефицит техники и вооружения. Издание со ссылкой на украинские источники сообщает, что в строю осталось лишь около 20−30% боеспособных танков.
Отмечается, что значительные потери и трудности с ремонтом повреждённых машин серьёзно снизили боевые возможности подразделений. Многие танки требуют капитального восстановления, а запчастей и ремонтных мощностей не хватает.
По данным издания, проблема усугубляется нехваткой квалифицированных специалистов и ограниченным доступом к запасным частям, особенно для западной техники, которую сложно обслуживать в полевых условиях.
