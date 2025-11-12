Раскрыто, что бойцы СВО получили ₽10 млн за подбитый Abrams от Охлобыстина

О выплате награды в размере 10 миллионов рублей Охлобыстин объявил ещё в феврале. По его словам, деньги бойцам уже переданы — сначала 5 миллионов, затем ещё столько же. Награду разделили между участниками штурмовых подразделений, которые первыми уничтожили Abrams.