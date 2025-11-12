Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав заявил, что Владимир Зеленский перекладывает ответственность за военные провалы на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию Зеленского, где тот представил рапорт Сырского и назвал его верховным главнокомандующим.
По словам эксперта, таким образом Зеленский старается снять с себя ответственность за происходящее на фронте. Кошкович добавил, что президенту Украины «удобно возложить вину на Сырского», подчеркнув его русское происхождение.
Тем временем Минобороны России сообщило о продвижении своих подразделений на нескольких направлениях. Группировка «Восток» освободила Новоуспеновское в Запорожской области, «Запад» установила контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, а силы «Центра» освободили десятки зданий в Красноармейске и Роге в ДНР. Потери ВСУ за сутки, по данным ведомства, превысили 1,2 тысячи человек.
Ранее стало известно, что военнослужащие 15-й мотострелковой бригады «Чёрные гусары» получили обещанную Иваном Охлобыстиным премию — 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка Abrams в зоне специальной военной операции. Артист объявил о награде ещё в феврале 2025 года.
