Тем временем Минобороны России сообщило о продвижении своих подразделений на нескольких направлениях. Группировка «Восток» освободила Новоуспеновское в Запорожской области, «Запад» установила контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, а силы «Центра» освободили десятки зданий в Красноармейске и Роге в ДНР. Потери ВСУ за сутки, по данным ведомства, превысили 1,2 тысячи человек.