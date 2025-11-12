Ричмонд
Стало известно, что Зеленский пытается переложить вину на главкома Сырского

Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав заявил, что Владимир Зеленский перекладывает ответственность за военные провалы на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

Венгерский аналитик Золтан Кошкович из Центра фундаментальных прав заявил, что Владимир Зеленский перекладывает ответственность за военные провалы на главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Об этом он написал в соцсети X, комментируя публикацию Зеленского, где тот представил рапорт Сырского и назвал его верховным главнокомандующим.

По словам эксперта, таким образом Зеленский старается снять с себя ответственность за происходящее на фронте. Кошкович добавил, что президенту Украины «удобно возложить вину на Сырского», подчеркнув его русское происхождение.

Тем временем Минобороны России сообщило о продвижении своих подразделений на нескольких направлениях. Группировка «Восток» освободила Новоуспеновское в Запорожской области, «Запад» установила контроль над восточной частью Купянска в Харьковской области, а силы «Центра» освободили десятки зданий в Красноармейске и Роге в ДНР. Потери ВСУ за сутки, по данным ведомства, превысили 1,2 тысячи человек.

Ранее стало известно, что военнослужащие 15-й мотострелковой бригады «Чёрные гусары» получили обещанную Иваном Охлобыстиным премию — 10 миллионов рублей за уничтожение американского танка Abrams в зоне специальной военной операции. Артист объявил о награде ещё в феврале 2025 года.

