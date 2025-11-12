Владимир Зеленский перекладывает на главкома ВСУ Александра Сырского ответственность за все провалы, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович, комментируя опубликованный Зеленским рапорт Сырского.
«Он перекладывает ответственность на Сырского. Ведь очень удобно, что он русский. Как и Зеленский, конечно. Но Сырский — это просто русско-русский. Никаких “и” по этому поводу», — написал он в соцсети X*.
Ранее Минобороны РФ сообщало, что за сутки российские подразделения группировки «Восток» завершили освобождение населенного пункта Новоуспеновское в Запорожской области. Бойцы группировки «Запад» освободила восточную часть Купянска в Харьковской области, а группировка «Центр» освободила 256 зданий в Красноармейске и 98 — в Роге в ДНР.
На всех направлениях за сутки ВСУ потеряли свыше 1255 военнослужащих.
Кошкович ранее заявлял, что заявления Зеленского с угрозой срыва поставок российской нефти в Венгрию, звучат отчаянно.
