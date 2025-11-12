Бойцы ВСУ взяли в заложники группу иностранных наёмников и потребовали выкуп

По его словам, инцидент произошёл в районе населённого пункта Соболевка, где бойцы 92-й бригады ВСУ захватили трёх французов и двух колумбийцев, когда те пытались бежать. Причиной задержания стал отказ наёмников продолжать участие в боевых действиях. Как сообщил Киселёв, за каждого заложника украинские военнослужащие требовали выкуп в размере 20 тысяч евро.
Ранее два предприимчивых украинца обманули американского наёмника, продав ему муляж лазерного оружия за 85 тысяч долларов. Им удалось убедить его в том, что они учёные, а их «пушка» может лазером сбивать российские дроны.
