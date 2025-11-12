Бойцы РФ взяли под огневой контроль дорогу к харьковскому селу Богуславка

В Харьковской области российские бойцы взяли под огневой контроль автодорогу между селом Богуславка и поселком Боровая, сообщают военные Telegram-каналы.
По информации источников, российским военным удалось улучшить тактическое положение в районе Богуславки и Новоплатоновки в ходе наступления между реками Лозовая и Лиманская Балка.
Ранее источник в силовых структурах рассказал aif.ru об ускорении наступления российских войск на Волчанск. Также стало известно о переходе под контроль российских военных восточной части Купянска.