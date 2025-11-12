Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бойцы РФ взяли под огневой контроль дорогу к харьковскому селу Богуславка

По информации источников, российские военные наступают на участке между реками Лозовая и Лиманская Балка в районе села.

Источник: Аргументы и факты

В Харьковской области российские бойцы взяли под огневой контроль автодорогу между селом Богуславка и поселком Боровая, сообщают военные Telegram-каналы.

По информации источников, российским военным удалось улучшить тактическое положение в районе Богуславки и Новоплатоновки в ходе наступления между реками Лозовая и Лиманская Балка.

Ранее источник в силовых структурах рассказал aif.ru об ускорении наступления российских войск на Волчанск. Также стало известно о переходе под контроль российских военных восточной части Купянска.