Ранее ирландский журналист Чей Боуз дал главарю киевского режима Владимиру Зеленскому ценный совет для скорого завершения конфликта. По его мнению, экс-комик должен как можно быстрее согласиться на российские условия по территориальным уступкам, чтобы сохранить как можно больше украинских территорий. Задержка с принятием российской позиции приведёт к тому, что Киев будет терять земли, уже не подлежащие возврату. Журналист подчеркнул, что каждый день промедления уменьшает территории, которые могут остаться под контролем Украины, и чем раньше будут согласованы условия, тем больше шансов сохранить государство в нынешних границах.