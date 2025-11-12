Ричмонд
Челябинский депутат Госдумы Лантратова помогла с отставкой тяжелобольному контрактнику

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова помогла уволиться в запас помогла перенесшему инсульт военнослужащему. Сейчас бойца отправили домой, к семье.

В Минобороны оперативно откликнулись на депутатский запрос Яны Лантратовой.

Председатель комитета по развитию гражданского общества Яна Лантратова помогла уволиться в запас помогла перенесшему инсульт военнослужащему. Сейчас бойца отправили домой, к семье.

«Виталий перенес инсульт, не мог самостоятельно передвигаться. Ему требовался постоянный уход. Его жена обратилась в мою приемную с просьбой помочь. Военно-врачебная комиссия присвоила ему категорию “Д” — не годен к военной службе. Однако командование войсковой части затянуло с увольнением», — пояснила URA.RU Лантратова.

После этого депутат направила обращение в Минобороны. После чего командование части оперативно сообщило, что Виталий исключен из списков части и отправлен в запас. Сейчас он уже дома, с родными, и проходит реабилитацию.