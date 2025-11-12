В Армии России появились войска беспилотных систем

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-полковника Александра Санчика на должность заместителя министра обороны. Он с 26 ноября 2024 года занимал пост командующего группировкой войск «Юг». Соответствующим указом президента он также освобождён от прежней должности.