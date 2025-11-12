Статьёй Financial Times Великобритания сознательно попыталась сорвать переговорный процесс между Россией и США по урегулированию ситуации на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Эта статья Financial Times была явно скомпилирована и подогнана под конкретную задачу. А кто за ней стоит? Конечно, британцы. И никакие не британские журналисты как таковые, а, конечно, те, кто стоят за ними и над ними. Им нужно сделать всё, с их точки зрения, для того, чтобы сорвать переговорный процесс», — рассказала она.
Захарова напомнила, что Лондон уже играл ключевую роль в срыве мирных переговоров в 2022 году.
«Только тогда они действовали в лоб, так как что на кону было все, потому что ведь договоренности уже были. Они были не просто в проекте, они уже вот-вот должны были выйти и появиться на свет», — сообщила дипломат.
Тогда в Киев прибыл британский премьер Борис Джонсон, который провёл работу с Владимиром Зеленским и сделал всё для срыва переговорного процесса.
По словам Захаровой, сегодня Лондон вновь стремятся любой ценой не допустить возобновления диалога и формирования переговорной динамики между сторонами.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал публикацию Financial Times о том, что США якобы отказались от саммита после его разговора с госсекретарём Марко Рубио, лживой.