Суд в Австралии не вернул России участок под строительство посольства

Высший суд Австралии признал законным решение властей о расторжении договора аренды.

Источник: Аргументы и факты

Высший суд Австралии отклонил попытку России вернуть земельный участок в Канберре под строительство нового посольства, пишет Guardian.

В публикации отмечается, что суд большинством голосов признал законным решение 2023 года о расторжении договора аренды. При этом суд постановил, что Россия должна получить компенсацию, так как был аннулирован заключенный в 2008 году 99-летний договор аренды за 2,75 млн австралийских долларов (около 1,8 млн долларов США).

Напомним, в августе 2022 года власти Канберры уведомили Москву о расторжении договора аренды. Посольство РФ обратилось в Верховный суд из-за решения австралийских властей.

В Кремле обвинили Австралию в продолжении русофобской истерики.