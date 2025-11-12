NBC: американцы могут остаться без итальянских макарон из-за тарифов Трампа

NBC подчёркивает, что такие пошлины не только увеличат стоимость этих популярных продуктов питания в США, но и могут привести к полному прекращению поставок итальянских макарон. По данным крупнейшей итальянской фермерской ассоциации Coldiretti, высокие тарифы могут фактически свести на нет экспорт макарон из Италии в США. В частности, это может затронуть такие бренды, как Barilla, La Molisana, Garofalo и Rummo.