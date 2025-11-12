Ричмонд
NBC: американцы могут остаться без итальянских макарон из-за тарифов Трампа

Текущие тарифы на экспорт итальянских макарон составляют 92%.

Источник: Аргументы и факты

Макаронные изделия из Италии, пользующиеся популярностью в США, могут значительно подорожать или вовсе перестать поступать на американский рынок. Как сообщает телеканал NBC, причиной этого стала тарифная политика президента США Дональда Трампа.

В сентябре американская администрация утвердила тарифы на экспорт итальянских макарон в размере 92%. Однако Минторг США предварительно одобрил их повышение до 107% с начала следующего года. Ведомство обосновывает своё решение необходимостью уравнять условия конкуренции между итальянскими и американскими производителями макаронных изделий.

NBC подчёркивает, что такие пошлины не только увеличат стоимость этих популярных продуктов питания в США, но и могут привести к полному прекращению поставок итальянских макарон. По данным крупнейшей итальянской фермерской ассоциации Coldiretti, высокие тарифы могут фактически свести на нет экспорт макарон из Италии в США. В частности, это может затронуть такие бренды, как Barilla, La Molisana, Garofalo и Rummo.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что США планируют пересмотреть и частично повысить ставки импортных пошлин в отношении ряда государств.

