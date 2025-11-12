Перевооружение ФРГ вызвало обеспокоенность во Франции, пишет Politico

«Так как Германия стремится стать доминирующей военной силой Европы, политический баланс меняется. Франция борется за то, чтобы остаться значимой… Это изменение ощутимо для Парижа, где перевооружение Германии рассматривается со смесью скептицизма и обеспокоенности», — говорится в публикации издания.
По мнению одного из французских чиновников из оборонной сферы, работать с Германией будет тяжело, если она займет доминирующую позицию, кроме того, производственные и экономические возможности страны также вызывают обеспокоенность в Париже.
«Им не придется вторгаться в Эльзас и Мозель (как это произошло в 1940 году — ред.). Они могут просто купить их», — пошутил собеседник издания.
По словам другого европейского официального лица, изменение в немецком военном потенциале носит «тектонический» характер. Еще один источник заявил, что перевооружение Германии — «самое важное, что прямо сейчас происходит на уровне ЕС».
Ранее газета Financial Times со ссылкой на документ с соответствующим проектом Берлина сообщала о том, что Германия готова взять на себя ведущую роль в программе перевооружения стран Евросоюза, позиционируя себя как лидера совместных проектов вооружений в качестве ответа на угрозы безопасности извне.