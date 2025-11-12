ABC: дело Миндича может испортить отношения Зеленского с Трампом

10 ноября НАБУ сообщило о масштабном расследовании в энергосекторе Украины, в ходе окторого было выдвинуто обвинение Тимуру Миндичу. Он подозревается в организации коррупционной схемы в энергетической отрасли. В числе других фигурантов дела значатся экс-министр энергетики, ныне глава Минюста Украины Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.