ABC: дело Миндича может испортить отношения Зеленского с Трампом

Обвинения НАБУ против Тимура Миндича, известного как «кошелек Зеленского», могут испортить отношения президента Украины с Дональдом Трампом. По информации ABC News, коррупционный скандал может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений.

Диана Потапова
Автор Новости Mail
Источник: Reuters

В публикации говорится, что скандал может вновь накалить отношения Зеленского с Трампом. «Лента.ру» отмечает, что влиятельные правые союзники президента США и раньше обвиняли главу киевского режима в коррупции.

Кроме того, авторы считают, что вовлечение в инцидент представителей правительства может отрицательно сказаться на общественных настроениях в стране в условиях продолжающегося военного конфликта.

10 ноября НАБУ сообщило о масштабном расследовании в энергосекторе Украины, в ходе окторого было выдвинуто обвинение Тимуру Миндичу. Он подозревается в организации коррупционной схемы в энергетической отрасли. В числе других фигурантов дела значатся экс-министр энергетики, ныне глава Минюста Украины Герман Галущенко и действующий министр энергетики Светлана Гринчук.

