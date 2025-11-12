Центр «ВОИН» вводит систему ступеней отличия для курсантов

Напомним, Центр «ВОИН» был создан по поручению Президента России Владимира Путина в 2022 году. Он работает в 21 регионе страны и объединяет более 100 тысяч курсантов. Обучение включает свыше 40 программ по тактической, инженерной, медицинской и огневой подготовке. Выпускники получают сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в вузы.