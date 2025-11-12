Ричмонд
Центр «ВОИН» вводит систему ступеней отличия для курсантов

Новая структура рангов утверждена по поручению полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.

Источник: Центр "Воин"

В Центре «ВОИН» для курсантов 14−17 лет вводится система ступеней отличия. Новая структура рангов утверждена по поручению полпреда Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева и включает в себя четыре ступени: «Курсант-новобранец», «Курсант», «Курсант-боец» и «Курсант-гвардеец».

По словам Юрия Трутнева, система поощрений не только повысит мотивацию, но и сделает обучение справедливее. Она позволит каждому воспитаннику видеть результат своего труда, что поможет сформировать у ребят дух соревнования, взаимное уважение и ответственность.

«Ступени отличия станут символом доверия и признания внутри коллектива — выражением чести, верности и реальных заслуг каждого курсанта», — подчеркнул полпред.

Ступени будут вручаться за успехи в учёбе, активную общественную деятельность и победы в соревнованиях. Вместе со званием курсантам будут вручать шеврон, предназначенный для ношения на правом рукаве формы. Высшую ступень — «Курсант-гвардеец» — станут присваивать за особые заслуги: героические поступки, спасение людей, содействие силовым структурам или победы на соревнованиях федерального уровня.

Директор хабаровского филиала Георгий Волкушин отметил, что нововведение — не формальность, а важный этап личного роста.

«Эти ступени мотивируют и показывают путь развития каждого курсанта. Уже сегодня в Центре есть воспитанники, готовые к званию “Курсант-гвардеец”. Их результаты вдохновляют остальных», — сказал он.

Напомним, Центр «ВОИН» был создан по поручению Президента России Владимира Путина в 2022 году. Он работает в 21 регионе страны и объединяет более 100 тысяч курсантов. Обучение включает свыше 40 программ по тактической, инженерной, медицинской и огневой подготовке. Выпускники получают сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в вузы.