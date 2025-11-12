Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бирске назначили нового мэра: им стал бывший чиновник из Уфы

Экс-чиновник из Уфы стал мэром Бирска.

Источник: Администрация Бирского района Башкирии

В Башкирии на заседании Совета городского поселения Бирска седьмого созыва главой администрации города назначен Юрий Иванов. Об этом сообщает администрация Бирского района.

В заседании принял участие руководитель администрации Бирского района Павел Трапезников. Назначение состоялось по результатам конкурсного отбора.

Администрация Бирского района поздравила Юрия Иванова с новой должностью и пожелала ему успешной работы на благо развития города.

Юрий Анатольевич родился 8 февраля 1975 года. Имеет высшее образование, полученное в Башкирском государственном университете, где в 2018—2020 годах проходил магистратуру по направлению «Социальная работа с различными группами населения».

Его профессиональная карьера включает работу в финансовом управлении администрации Бирска с 2001 по 2011 год. В 2012-ом был принят в Министерство финансов Башкирии на должность специалиста общего отдела.

В 2017 году Иванов возглавил Бирский филиал ГУП «Башавтотранс», а в 2024-ом занял должность директора МБУ «Служба по благоустройству» Октябрьского района Уфы.