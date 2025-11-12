Трамп: золото в отделке Овального кабинета настоящее, а не имитация

Президент США Дональд Трамп заверил, что золото в отделке Овального кабинета настоящее, а не имитация из американского магазина стройматериалов The Home Depot, пишет портал BuzzFeed.
Уточняется, что таким образом политик во время встречи с журналисткой Лорой Ингрэм опроверг предположения о том, что в его кабинете в Белом доме не золотая отделка, а пластик, покрашенный золотой краской.
«Нельзя имитировать золото. Не существует краски, которая могла бы имитировать золото», — приводит портал слова Трампа.
При этом в публикации отмечается, что элементы оформления Овального кабинета «поразительно похожи» на полиуретановые аппликации, продающиеся в The Home Depot за 58 долларов.
К слову, недавно издание Irish Star заявило, что Трамп повесил в Овальном кабинете якобы очередное украшение из поддельного золота — вывеску The Oval Office.