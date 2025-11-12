Тарифы Трампа могут оставить США без «фирменного блюда» одной европейской страны

Экспортные тарифы в отношении итальянских макарон уже были повышены до 92 процентов в сентябре, а в будущем минторг США планирует повысить их до 107 процентов. По мнению ведомства, данный шаг позволит «уравнять конкуренцию» между итальянскими и американскими производителями.