Тарифы Трампа могут оставить США без «фирменного блюда» одной европейской страны

Американская телекомпания NBC утверждает, что итальянские производители могут полностью остановить поставки макаронных изделий в США из-за тарифной политики американского президента Дональда Трампа.
Экспортные тарифы в отношении итальянских макарон уже были повышены до 92 процентов в сентябре, а в будущем минторг США планирует повысить их до 107 процентов. По мнению ведомства, данный шаг позволит «уравнять конкуренцию» между итальянскими и американскими производителями.
Крупные итальянские бренды, как предполагает NBC, существенно повысят стоимость своей продукции для американцев, либо почти полностью или полностью прекратят экспорт.
