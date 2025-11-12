В США завили, что Россия хочет подчинить Украину поэтапно

Россия, по данным журнала Foreign Affairs, разработала план из трёх шагов по установлению контроля над Украиной.
Первый шаг связан с боевыми действиями. Москва намерена захватить или разрушить столько украинских территорий, чтобы оставшаяся часть страны могла существовать только с её одобрения.
Авторы статьи считают, что российские стратеги рассчитывают удержать занятые области и расширить контроль на Харьков, Николаев и Одессу. Это отрежет Украину от Чёрного моря и позволит Москве добиться перемирия. После этого, как предполагают эксперты, начнётся второй этап — давление через экономику и политику, чтобы установить влияние без прямых боёв.
Третий этап, по версии Foreign Affairs, предполагает, что Украина окажется под контролем России примерно так же, как сейчас Беларусь.
Ранее премьер Швеции Ульф Кристерссон отметил, что Европе стоит готовиться к длительной изоляции России, даже если война закончится.
