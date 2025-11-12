В США завили, что Россия хочет подчинить Украину поэтапно

Авторы статьи считают, что российские стратеги рассчитывают удержать занятые области и расширить контроль на Харьков, Николаев и Одессу. Это отрежет Украину от Чёрного моря и позволит Москве добиться перемирия. После этого, как предполагают эксперты, начнётся второй этап — давление через экономику и политику, чтобы установить влияние без прямых боёв.