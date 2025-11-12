Генерал ФСБ объяснил, как российские спецслужбы предотвратили угон МиГ-31 с «Кинжалом»

Напомним, ранее ФСБ России предотвратила операцию украинской военной разведки и их британских кураторов по угону истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как сообщили в ЦОС ФСБ, цель операции — провокация против крупнейшей авиабазы НАТО. Они пытались завербовать штурмана, однако последний вступил в оперативную игру под контролем контрразведки. Замысел кураторов включал отравление пилота через кислородную маску, после чего планировалось направить самолёт в сторону базы НАТО в Румынии.