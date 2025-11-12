Стало известно, куда трудоустроилась экс-глава минтуризма Пермского края

Профессиональный путь Юлии Ветошкиной начался в 1993 году в исполнительных органах власти Ярославской области, где она занимала различные должности вплоть до 2016 года. В 2017 году она стала руководителем управления туризма министерства культуры Московской области. Переезд в Пермь произошел в 2019 году, где сначала она возглавила краевое агентство по туризму и молодежной политике, а затем — соответствующее министерство. В сентябре 2025 года Ветошкина ушла с поста министра, указав в качестве причины увольнения семейные обстоятельства.