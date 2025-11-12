Наталья Дикусарова покидает Законодательное собрание Иркутской области

IrkutskMedia, 12 ноября. В Законодательном собрании Иркутской области готовятся кадровые изменения в связи с уходом Натальи Дикусаровой из областного парламента. На должность вице-спикер ЗС наметились два кандидата. Свою кандидатуру предложил руководитель фракции ЛДПР Олег Попов. Спикер Александр Ведерников предложил на должность вице-спикера парламента — председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталия Перетолчина.
Поскольку Наталья Дикусарова также являлась председателем комитета по собственности и экономической политике, то на её должность предложен Александр Лаутин, который в настоящее время занимает должность председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.
В свою очередь Тимур Сагдеев может перейти в комитет по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству и стать его новым председателем.
При этом на место главы комиссии по контрольной деятельности вместо Сагдеева предложен Фёдор Саломатов. А его замом предложен представитель «Новых людей» Валерий Ус (на неосвобожденной основе).
Кроме того, на место зампреда комитета по строительству и дорожному хозяйству (на постоянной основе) предложена кандидатура главы фракции СРЗП Ларисы Егоровой.
В настоящее время в областном парламенте проводится голосование по утверждению данных кадровых перестановок.