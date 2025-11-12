Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Наталья Дикусарова покидает Законодательное собрание Иркутской области

В связи с этим в областном парламенте готовятся кадровые изменения.

Источник: IrkutskMedia.ru

IrkutskMedia, 12 ноября. В Законодательном собрании Иркутской области готовятся кадровые изменения в связи с уходом Натальи Дикусаровой из областного парламента. На должность вице-спикер ЗС наметились два кандидата. Свою кандидатуру предложил руководитель фракции ЛДПР Олег Попов. Спикер Александр Ведерников предложил на должность вице-спикера парламента — председателя комитета по законодательству о государственном строительстве области и местном самоуправлении Виталия Перетолчина.

Поскольку Наталья Дикусарова также являлась председателем комитета по собственности и экономической политике, то на её должность предложен Александр Лаутин, который в настоящее время занимает должность председателя комитета по бюджету, ценообразованию, финансово-экономическому и налоговому законодательству.

В свою очередь Тимур Сагдеев может перейти в комитет по бюджету, финансово-экономическому и налоговому законодательству и стать его новым председателем.

При этом на место главы комиссии по контрольной деятельности вместо Сагдеева предложен Фёдор Саломатов. А его замом предложен представитель «Новых людей» Валерий Ус (на неосвобожденной основе).

Кроме того, на место зампреда комитета по строительству и дорожному хозяйству (на постоянной основе) предложена кандидатура главы фракции СРЗП Ларисы Егоровой.

В настоящее время в областном парламенте проводится голосование по утверждению данных кадровых перестановок.

Узнать больше по теме
Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) в 2025 году: идеология, программа и роль в современной политике
ЛДПР — одна из старейших и самых известных оппозиционных партий страны. В 2025 году Либерально-демократическая партия России продолжает активно участвовать в политической жизни России, продвигая свои принципы и выдвигая кандидатов на выборы различного уровня.
Читать дальше