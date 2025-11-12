Депутаты одобрили новый устав Нижнего Новгорода

Кроме того, для депутатов на непостоянной основе (не трудоустроенных в думе) ввели пункт о том, что они могут отпроситься у работодателя по основному месту работы для участия в заседаниях думы, думских комиссий и осуществления иных полномочий депутата. На это время им гарантируется сохранение места работы (должности), но в совокупности не более чем на четыре рабочих дня в месяц. В том числе на это время может быть представлен отпуск без сохранения зарплаты.