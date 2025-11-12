Ричмонд
+6°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Коррупционный скандал на Украине ставит вопрос о целесообразности поддержки Киева, пишет Bloomberg.

Источник: РИА "Новости"

«Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены», — говорится в публикации.

Обозреватель агентства назвал «настоящим сюрпризом» раскрытие предполагаемого сговора с целью хищения 100 миллионов долларов из жизненно важных для страны средств на обеспечение электроэнергией и теплом.

В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.

Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.

В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.