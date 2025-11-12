Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg

«Это, безусловно, неопровержимое доказательство того, что Украине не стоит помогать, что любые предоставленные деньги будут украдены», — говорится в публикации.
Обозреватель агентства назвал «настоящим сюрпризом» раскрытие предполагаемого сговора с целью хищения 100 миллионов долларов из жизненно важных для страны средств на обеспечение электроэнергией и теплом.
В понедельник НАБУ начало масштабную спецоперацию по выявлению коррупционных схем в сфере энергетики. Агентство опубликовало фото с найденными во время обысков сумками, набитыми пачками иностранной валюты, точная сумма пока не разглашается.
Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.
Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики с разговором Миндича, представителя «Энергоатома» Дмитрия Басова и советника Галущенко Игоря Миронюка.
В ведомстве также установили, что деньги от применения схем хищения средств в сфере энергетики на Украине легализовывались через офис в центре Киева.