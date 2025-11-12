Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg

Депутат Ярослав Железняк сообщил, что антикоррупционное бюро провело обыски у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом». По данным издания «Украинская правда», сотрудники НАБУ также пришли с обысками к соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк уточнил, что бизнесмена перед этим поспешно вывезли с Украины.