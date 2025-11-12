Какие санкции сняли с Сирии и какой результат от этого ждут США

Собеседник издания объяснил, что в Штатах полагают, что если Сирия останется в изоляции, то она продолжит быть оплотом радикалов и террористов. Дамаск в качестве партнера в экономике и в области противодействия терроризму для Вашингтона намного выгоднее. Востоковед отметил, что Белый дом разрешил поставлять американским компаниям в Сирию почти все виды товаров, но сохранение части санкций пока закроет вход крупным инвесторам в эту страну.