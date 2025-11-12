Какие санкции сняли с Сирии и какой результат от этого ждут США

Снятие санкций с Сирийской Арабской Республики, пусть пока и временное, было произведено по итогам встречи американского лидера Дональда Трампа и президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа в Вашингтоне 10 ноября. После переговоров, которые продолжались около полутора часов, хозяин Белого дома заявил, что США будут помогать новому «сильному лидеру» республики, чтобы Дамаск добился успеха.
Какие выгоды Дамаску предоставил Белый дом
- Американским предпринимателям разрешили поставлять в республику товары гражданского назначения, технологии, программное обеспечение без лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
- Производители из США смогут по упрощенной процедуре оформлять экспортные разрешения на ввоз в Сирию оборудования для телекоммуникационной инфраструктуры, медицинской техники, запчастей и аппаратуры для электроэнергетики и гражданской авиации. Поставки в республику товаров двойного назначения будут рассматриваться в индивидуальном порядке.
- Команда Трампа пообещала исключить Сирию из перечня стран — спонсоров терроризма. Республика была включена в него в 1979 году за помощь группировке «Хезболла» из Ливана. Сам временный президент Сирии был исключен из списка террористов за несколько дней до визита в Вашингтон.
- До исторического визита аш-Шараа в Вашингтон в ноябре он встречался с Трампом в мае в Саудовской Аравии. По итогам переговоров США вывели из-под санкций «Сирийские авиалинии», ряд банковских учреждений, в том числе Центробанк, судоходные компании.
Зачем США снимают санкции с Сирии
По мнению эксперта Российского совета по международным делам Кирилла Семенова, Белый дом отказывается от ограничений в отношении Дамаска, чтобы стабилизировать ситуацию в республике, пишут «Ведомости».
Собеседник издания объяснил, что в Штатах полагают, что если Сирия останется в изоляции, то она продолжит быть оплотом радикалов и террористов. Дамаск в качестве партнера в экономике и в области противодействия терроризму для Вашингтона намного выгоднее. Востоковед отметил, что Белый дом разрешил поставлять американским компаниям в Сирию почти все виды товаров, но сохранение части санкций пока закроет вход крупным инвесторам в эту страну.
Старший преподаватель Школы востоковедения ВШЭ Андрей Зелтынь отметил, что США, предоставляя Сирии преференции, пытаются ослабить влияние России на Ближнем Востоке. Он допустил, что снятие санкций — попытка американцев убедить Дамаск сократить экономическое и политическое сотрудничество с Кремлем. «Теоретически ради сохранения потенциальных финансово-экономических выгод от США сирийские власти будут готовы даже полностью порвать с Москвой», — приводят слова эксперта «Ведомости».
Зелтынь добавил, что сокращение санкций в отношении республики было пролоббировано государствами Персидского залива, которые заинтересованы в нормализации ситуации в регионе, что невозможно без стабильной Сирии. Он также обратил внимание, что ограничения сняты только временно и их могут вернуть, если власти республики не попытаются нормализовать отношения с Израилем.
Кирилл Семенов отметил, что Сирия вряд ли присоединится к «соглашениям Авраама», предусматривающим нормализацию отношений с Израилем соседних государств. Он уточнил, что Белый дом не требует от правительства аш-Шараа заключить сделку с Тель-Авивом, так как израильские власти выдвигают условия, неприемлемые для сирийцев. Эксперт добавил, что и Сирия пока не готова узаконить захват Израилем Голанских высот в 1967 году.