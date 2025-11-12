В Казахстане ужесточат наказание за насилие против медработников

«Мы подготовили этот важный законопроект в целях защиты врачей и медицинских работников. В нем предлагаются конкретные нормы, предусматривающие значительное ужесточение наказания за применение насилия в отношении представителей медицины. В последние годы такие случаи участились, один врач был избит на рабочем месте, другой — подвергся оскорблениям в доме, куда был вызван для оказания скорой помощи», — сказал депутат Асхат Аймагамбетов.